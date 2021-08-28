В Татарстане максимальный размер субсидий для самозанятых увеличили до 200 тыс. рублей

В Татарстане был в два раза увеличен объем финансирования программы по субсидированию самозанятых. Теперь максимальный размер субсидий будет достигать 200 тыс. рублей, сообщает Минэкономики Татарстана.

«Министерством экономики Республики Татарстан в текущем году впервые оказывается поддержка самозанятым гражданам в виде субсидирования. Если ранее было заявлено о получении до 100 тыс. рублей на безвозмездной основе, то сейчас сумма увеличилась в два раза — самозанятому доступно до 200 тыс. рублей», — объяснили в пресс-службе ведомства.

Предполагается, что данные средства поспособствуют созданию благоприятных условий для развития собственного дела на территории республики.

Субсидии смогут получить самозанятые, являющиеся гражданами России, а также заплатившие налог в бюджет Татарстана в сумме не менее 3 тыс. рублей (за период деятельности в данном статусе). Кроме того, у человека, применяющего специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», не должно быть задолженностей по уплате данного налога.

Еще одно обязательное условие — прохождение бесплатного онлайн-обучения. Заявочная кампания продлится до 31 августа, регистрация доступна по ссылке.

Гражданин сможет направить полученные средства на приобретение расходных материалов, оборудования и техники, продвижение, обучение, а также создание, продвижение, изменение и техподдержку сайтов.