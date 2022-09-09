Самозанятые Татарстана в этом году заработали 16 млн рублей на ярмарках

Свыше 800 самозанятых Татарстана в 2022 году заработали на специализированных ярмарках около 16 млн рублей, сообщает пресс-служба Министерства экономики республики.

Кроме того, благодаря этому самозанятые смогли рассказать о своей продукции и найти новых клиентов. На ярмарках были бесплатно предоставлены торговые места. Такие мероприятия в Татарстане проводятся уже четвертый год при поддержке Министерства экономики РТ, Фонда поддержки предпринимательства и Центра «Мой бизнес».

Напомним, что в этом году самозанятые Татарстана в День республики установили новый рекорд России — самый длинный торговый прилавок протяженностью 245,5 метра.

Специализированные ярмарки проходят в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.