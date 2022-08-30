Татарстанские самозанятые установили новый рекорд России

Фото: © Михаил Захаров/ «Татар-информ»

Самозанятые Татарстана в День республики установили новый рекорд России — самый длинный торговый прилавок на ярмарке «Я и есть Татарстан». Его протяженность составила 245,5 метра. Об этом сообщил министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов.

«За довольно короткий промежуток времени более 200 тыс. активных граждан Татарстана зарегистрировались самозанятыми, чем внесли неоценимый вклад в развитие нашей республики. Поэтому они могут с гордостью сказать — мы и есть Татарстан», — обратился к гостям ярмарки Шагиахметов.

Фото: © Михаил Захаров/«Татар-информ»

Торговый ряд разместился у стен Казанского Кремля. Самозанятые Татарстана представили на ярмарке сувениры, бижутерию, сумки, одежду и сладости, продукты питания и другую продукцию.

«Очень хорошая ярмарка и организация — позвонили, пригласили и еще место подготовили, причем очень удобное и в самом центре города. Радует, что в республике так заботятся о самозанятых», — рассказала «Татар-информу» одна из участниц ярмарки Нурия Морская.

Параллельно с ярмаркой работает форум для самозанятых граждан с мастер-классами и лекториями от ведущих экспертов.

Фото: © Михаил Захаров/«Татар-информ»

Мероприятие организовано в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», реализуемого по инициативе Президента РФ Владимира Путина.