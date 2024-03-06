Самозанятые Татарстана смогут получить бесплатные места на весенних ярмарках в Казани

Открылся прием заявок для татарстанских самозанятых для участия в весенних ярмарках в казанском ТЦ «МЕГА». В рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» им предоставят бесплатные торговые места на площадке, сообщает Минэкономики РТ.

Ярмарки проведет центр «Мой бизнес» при содействии Министерства экономики республики. Даты их проведения:

— с 11 марта по 17 марта;

— с 18 марта по 24 марта;

— с 25 марта по 31 марта;

— с 1 апреля по 7 апреля.

Самозанятые смогут представить на них, к примеру, фермерскую продукцию, фарфоровую посуду, изделия из кожи, игрушки и многое другое. Подать заявку для участия можно на цифровой платформе МСП.РФ.

В пресс-службе экономического ведомства напомнили, что за пять лет действия в режиме в Татарстане появилось порядка 318 тысяч самозанятых.

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по указу Президента Владимира Путина.

Ранее «Татар-информ» рассказал о двух новых ярмарочных площадках, которые появятся в Вахитовском районе Казани.