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Самозанятые Татарстана смогут получить бесплатные места на весенних ярмарках в Казани
Открылся прием заявок для татарстанских самозанятых для участия в весенних ярмарках в казанском ТЦ «МЕГА». В рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» им предоставят бесплатные торговые места на площадке, сообщает Минэкономики РТ.
Ярмарки проведет центр «Мой бизнес» при содействии Министерства экономики республики. Даты их проведения:
— с 11 марта по 17 марта;
— с 18 марта по 24 марта;
— с 25 марта по 31 марта;
— с 1 апреля по 7 апреля.
Самозанятые смогут представить на них, к примеру, фермерскую продукцию, фарфоровую посуду, изделия из кожи, игрушки и многое другое. Подать заявку для участия можно на цифровой платформе МСП.РФ.
В пресс-службе экономического ведомства напомнили, что за пять лет действия в режиме в Татарстане появилось порядка 318 тысяч самозанятых.
Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по указу Президента Владимира Путина.
Ранее «Татар-информ» рассказал о двух новых ярмарочных площадках, которые появятся в Вахитовском районе Казани.
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