Самозанятые Татарстана могут подать заявку на обучение работе на маркетплейсах

В Центре «Мой бизнес» открыт прием заявок от самозанятых Татарстана на обучение работе на маркетплейсах. Предпринимателей бесплатно научат тому, как начать и развивать бизнес на различных платформах.

Специалисты обучат участников онлайн-продвижению – их познакомят с особенностями российского рынка e-сommerce, научат создавать личный кабинет на маркетплейсах, определять наиболее подходящую для них площадку и удобную логистическую схему. Также эксперты помогут самозанятым в проведении SEO-оптимизации.

Образовательная программа ориентирована на крупные российские онлайн-площадки: Wildberries, Ozon, Яндекс.Маркет и КazanExpress. Обучающий модуль рассчитан на 16 академических часов. После его успешного окончания участники получат сертификаты, сообщает пресс-служба Минэкономики РТ. Подать заявку на участие в программе можно на Цифровой платформе МСП.РФ.

Как напомнила первый заместитель министра экономики РТ – директор Департамента развития предпринимательства Наталья Кондратова, для поддержки самозанятых татарстанцев действует целый комплекс федеральных и республиканских мер. «В Татарстане уже свыше 280 тысяч человек зарегистрированы в качестве самозанятых, и их количество ежемесячно растет», – привела статистику первый замминистра экономики РТ.

Первый заместитель генерального директора Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан – руководитель Центра «Мой бизнес» Линара Бурханова отмечает, что интернет-торговля в России установила новый рекорд. Так, по итогам второго квартала 2023 года обороты российских предпринимателей, торгующих на маркетплейсах и в интернет-магазинах, выросли на 63%.

«Сейчас востребованы кадры, которые имеют навыки и знания в e-com. Специально для этого были разработаны наши обучающие модули для самозанятых», – отметила она.

Центр «Мой бизнес» реализует образовательный модуль в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» при поддержке Министерства экономики. Нацпроекты, инициированные Президентом РФ Владимиром Путиным, стартовали в 2019 году.

Напомним, Татарстан стал первым регионом, где власти закрыли потребности предпринимателей по выходу на маркетплейсы. О темпах роста интернет-торговли и мерах поддержки предпринимателей, развивающих продажи в интернет-каналах, читайте в материале «Татар-информа» Эксперты: Компании, которые не освоили онлайн-продажи, не имеют перспектив для роста.