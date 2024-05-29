Самозанятые смогут представить товар на ярмарке в Казани в День защиты детей

Фото: © Салават Камалетдинов/ «Татар-информ»

1 июня в Старо-Татарской слободе Казани пройдет очередная ярмарка, на которой будут оборудованы бесплатные торговые места для самозанятых. Гостям и жителям города предложат приобрести сладкие праздничные подарки, шоколад, украшения, свечи и одежду с национальным колоритом, ежедневники, открытки, рассказали в Минэкономики РТ.

На площадке будут работать семейные мастер-классы по созданию украшений, росписи шоперов, изготовлению фоторамок. Также будет организована праздничная программа для детей и взрослых с конкурсами и призами.

Принять участие в ярмарке смогут самозанятые, осуществляющие деятельность на территории РТ. Им нужно оставить заявку на цифровой платформе МСП.РФ (услуга «Финансирование участия в выставочно-ярмарочных мероприятиях, проводимых Центром «Мой бизнес»).

Поддержка самозанятых в республике реализуется Министерством экономики РТ в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», который инициирован Президентом России Владимиром Путиным.

Ранее «Татар-информ» рассказал, какая программа готовится ко Дню защиты детей в Казани.