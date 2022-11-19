Самосыровский полигон в Казани рекультивировали на 57%

В Казани продолжаются работы по реализации нацпроектов в сфере экологии. На сегодняшний день рекультивация Самосыровского полигона выполнена уже на 57%, сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Марат Айзатуллин.

Работы по реконструкции биологических очистных сооружений в Казани выполнены на 61,3%, рекультивация иловых полей – на 37%, добавил Айзатуллин. Кроме того, выполнение работ по берегоукреплению Куйбышевского водохранилища в Камском Устье оценивается в 66%, сообщает пресс-служба Президента РТ.

Напомним, полигон «Самосырово» занимает участок площадью 14,1 гектара и состоит из трех карт: первая заполнена мусором и выведена из эксплуатации еще в 2009 году, вторая заполнена чуть больше чем наполовину, а третья пустая. Всего на сегодняшний день на территории полигона находится 1 млн тонн мусора. На проект рекультивации полигона выделено более 876 млн рублей.