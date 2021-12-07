Лес на мусорных холмах: в Самосырово откроют парковую зону с уникальной электростанцией

В Казани начали рекультивацию мусорного полигона в микрорайоне Самосырово неподалеку от одноименной свалки. О том, что появится на месте мусорных холмов и как мусор будет служить коммунальному хозяйству Казани, выяснил корреспондент ИА «Татар-информ».

Полигон «Самосырово» занимает 14,1 гектар и состоит из трёх карт: первая заполнена мусором и выведена из эксплуатации, вторая заполнена чуть больше, чем наполовину, а третья пустая Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«У нас запланирована посадка деревьев и создание парковой зоны»

Полигон «Самосырово» занимает участок площадью 14,1 гектар и состоит из трёх карт: первая заполнена мусором и выведена из эксплуатации ещё в 2009 году, вторая заполнена чуть больше, чем наполовину, а третья пустая. Всего на сегодняшний день на территории полигона находится 1 млн тонн мусора.

С 2008 года на нем несанкционированно работала компания ЗАО «Казанский экологический комплекс» (КЭК). После судебных разбирательств в 2017 году территория была полностью закрыта и передана исполкому Казани.

Как сообщил мэр Казани Ильсур Метшин, на проект рекультивации полигона выделено более 876 млн рублей, причем финансирование идет из нескольких источников. «Финансирование распределено примерно пополам между бюджетами города и республики, в том числе средства экологического фонда РТ», - сказал градоначальник.

Как сообщил мэр Казани Ильсур Метшин, на проект рекультивации полигона выделено более 876 млн рублей Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Не так давно подобный проект по рекультивации был реализован на недалеко расположенной Самосыровской свалке, которая была самой большой в республике, а сейчас на ее месте холм с посаженными деревьями и кустарником.

На месте полигона за два года планируют провести ряд работ, который превратит территорию мусорной свалки в лесо-парковую зону, пояснил руководитель компании - исполнителя Геворг Априкян.

Система из 58 скважин будет собирать газ, выделяющийся при разложении мусора Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«Мы установим систему из 58 скважин, которая будет собирать газ, выделяющийся при разложении мусора. В результате мы здесь получим два холма. По проекту у нас запланирована посадка деревьев и создание здесь парковой зоны», сказал собеседник.

Проект планируют завершить к ноябрю-декабрю 2023 года. К этому времени срежут высоту мусорных холмов, смешают мусор с землёй, накроют геомембраной и геоматом и создадут систему дегазации, из-за чего на поверхность не будет проникать запах мусора и территория превратится в обычный парк, добавил замруководителя исполкома Казани Искандер Гиниятуллин.



Первую в Татарстане электростанцию на свалочном газе построют в Самосырово

По замыслу проектировщиков, система принудительной дегазации будет собирать газ, который выделяется при разложении мусора и переправлять его на электростанцию, которую построят прямо на полигоне между двух холмов, рассказал Гиниятуллин.

«Когда гниет мусор, вырабатывается смесь газов, преимущественно метан. Он опасен и наносит вред окружающей среде. Поэтому, мы решили сделать здесь принудительную дегазацию. Мы провели исследование и выяснили, что запасов газа на полигоне достаточно, чтобы построить электростанцию. Установим компрессоры, которые будут собирать газ и отправлять на станцию», - пояснил он.

Искандер Гиниятуллин: «Запасов газа на полигоне достаточно, чтобы построить электростанцию. Установим компрессоры, которые будут собирать газ и отправлять на станцию» Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

По словам Гиниятуллина, расчетная мощность планируемой электростанции - 1,5 киловатт в час. Расчеты показывают, что станция сможет прорабоать на свалочном газе около 15 лет.

Мэр Казани Ильсур Метшин пояснил что проект электростанции на свалочном газе является уникальным для Татарстана. «Мы реализуем первый в Татарстане проект подобной электростанции. Мы движемся в сторону улучшения экологии», - отметил градоначальник.

По словам руководителя компании - исполнителя Геворга Априкяна, для создания такой электростанции будет использоваться зарубежный опыт.

Проект реализуется по федеральной программе «Чистая страна» национального проекта «Экология» Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«Мы переняли опыт иностранных коллег. В России помимо нас реализуется ещё один подобный проект. Установки будут созданы по голландской технологии. Мы ездили в Голландию и изучали как там создаются электростанции», - пояснил Априкян.

На проект выделено более 876 млн рублей. Он реализуется по федеральной программе «Чистая страна» национального проекта «Экология».