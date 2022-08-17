Самошников признан лучшим игроком «Рубина» по версии фанатов в матче с «Кубанью»

Защитник «Рубина» Илья Самошников признан лучшим игроком казанского клуба в победном матче против краснодарской «Кубани» (3:0). Об этом сообщает пресс-служба клуба.

В опросе за звание лучшего игрока встречи Самошников набрал 47% голосов болельщиков. Помимо Ильи в тройку также попали Виталий Лисакович (20%) и Джоэль Фамейе (14%).

В матче с «Кубанью» Самошников отметился голевой передачей на Александра Зотова, а также заработал пенальти, который реализовал Лисакович.

После пяти туров чемпионата «Рубин» занимает четвертое место в таблице. Следующий матч казанцы проведут на чужом поле 21 августа против «Волги» из Ульяновска.

Ранее спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала материал, касаемо разгрома «Рубина» над «Кубанью» со счетом 3:0.