В школе Челнов учится 46-летний одиннадцатиклассник

Самому старшему ученику в Набережных Челнах на сегодняшний день 46 лет, он получает среднее образование в вечерней школе. Начальник Управления образования Рустем Хузин на пресс-конференции рассказал об особенностях работы школ в Автограде.

«У нас в школах города учится 51 ребенок в первых классах, которым по шесть лет, а самому взрослому ученику города — 46 лет, он получает среднее образование за 11-й класс в вечерней сменной школе №65», — поделился Рустем Хузин.

Если говорить по возрастам, то наибольшее количество учеников учится в параллелях третьих классов, — это 8 137 школьников девяти лет. Наименьшее количество учеников в параллели девятых классов — 5 348.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в челнинских школах рассмотрят возможность изучения китайского языка.