В челнинских школах рассмотрят возможность изучения китайского языка

Фото: Султан Исхаков / «Татар-информ»

В образовательных учреждениях Набережных Челнов рассмотрят возможность изучения китайского языка, сообщил во время пресс-конференции начальник Управления образования Рустем Хузин, отвечая на вопрос, когда в челнинских школах вместо английского языка начнут преподавать китайский. По словам одной из подписчиц, такая практика сейчас часто встречается в Москве.

Чиновник отметил, что такой запрос в городе есть, и власти готовы проработать его. «Данный вопрос в работу возьмем. На сегодня китайский язык у нас преподается в рамках дополнительного образования. В рамках учебного процесса таких фактов нет — это связано с наличием педагогов. Мы к этому вопросу вернемся в ближайшее время в любом случае. Запрос периодически появляется», — прокомментировал чиновник.

На сегодняшний день в школах Челнов изучают разные языки. Большинство детей в качестве иностранного языка изучают английский язык, есть учреждения, где учат немецкий и французский языки. Также есть школа №55, где детям преподают испанский язык.

На данный момент в Набережных Челнах работает 81 школа, где обучаются более 71 тыс. учеников, почти на 3 тыс. больше, чем в прошлом году.