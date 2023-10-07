Самолеты ВВС Израиля нанесли удары по 17 военным объектам и 4 командным пунктам ХАМАС

Авиация Израиля нанесла удары по 17 военным комплексам и четырем оперативным командным центрам, которые принадлежат ХАМАС, сообщает РИА Новости.

Также сообщается, что представители Израиля и палестинских радикальных группировок начали переговоры о судьбе заложников, которые оказались в плену в результате проведенной палестинцами операции на территории рядом с сектором Газа.

Напомним, сегодня ХАМАС нанес массированные ракетные удары из сектора Газа, на территорию Израиля проникли боевики и начались столкновения. Сообщается, что одна из ракет попала в жилой дом в центре Тель-Авива. В результате обострения конфликта в Израиле погибли по меньшей мере 20 человек, еще более 300 получили ранения.