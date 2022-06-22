Самолеты обанкротившейся «ВИМ-Авиа» оценили в 450 млн рублей

Конкурсный управляющий обанкротившейся авиакомпании «ВИМ-Авиа», зарегистрированной в Татарстане, опубликовал отчет об оценке имущества перевозчика. Рыночная стоимость двух самолетов и двух двигателей составила 454,2 млн рублей.

В собственности «ВИМ-Авиа» находятся два Boeing 757-200 и две вспомогательные силовые установки GTCP331-200ER, следует из сообщения в реестре сведений о банкротстве.

Арбитражный суд Татарстана признал «ВИМ-Авиа» банкротом в сентябре 2018 года. Был начат процесс распродажи имущества перевозчика, который пока еще не завершен.

В 2021 году суд признал экс-гендиректора «ВИМ-Авиа» Александра Кочнева виновным в мошенничестве и приговорил к 3 годам и 8 месяцам колонии общего режима и штрафу 600 тыс. рублей. Однако ему зачли срок содержания под арестом и освободили в зале суда.