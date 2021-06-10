Суд признал виновным в мошенничестве экс-гендиректора «ВИМ-Авиа» и выпустил на свободу

Сегодня Мещанский суд Москвы вынес приговор экс-директору «ВИМ-Авиа» Александру Кочневу. Мужчину признали виновным в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями и приговорили к 3 годам и 8 месяцам колонии общего режима и штрафу 600 тыс. рублей. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе суда.

«С учетом времени содержания под стражей и домашнего ареста, зачтенного в срок лишения свободы, приговор в части лишения свободы в исполнение не приводили в связи с фактическим отбытием осужденным наказания», – рассказали в пресс-службе суда.

Бывший главный бухгалтер авиакомпании Екатерина Пантелеева получила 3,5 года колонии общего режима, однако также была освобождена в зале суда, поскольку уже отбыла весь срок наказания.

Кочневу, и Пантелеевой запретили занимать управленческие должности.

Как удалось установить следствию, в 2015-2017 годах владелец авиакомпании Рашид Мурсекаев вместе с финансовым директором Алевтиной Калашниковой, а также Кочневым и Пантелеевой закупали топливо по завышенным ценам у подконтрольных фирм.

Кроме того, топ-менеджеры похитили 1,6 млрд рублей, которые «ВИМ-Авиа» получила в кредит на закупку авиадвигателей.

Калашникова, Мурсекаев, а также его жена и совладелица «ВИМ-Авиа» Светлана Мурсекаева арестованы заочно и объявлены в розыск.

Примечательно, что центральный офис «ВИМ-Авиа» находился в Богатых Сабах. Помещение представляло собой одноэтажное каменное здание с красной табличкой с названием авиакомпании.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Арбитражный суд Татарстана признал банкротом «ВИМ-Авиа».