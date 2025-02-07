Самолет татарстанской авиакомпании совершил первый за более чем 30 лет полет в Сухум

Самолет татарстанской авиакомпании «ЮВТ Аэро» выполнил первый за 30 с лишним лет полет из Москвы в Сухум. Об этом сообщает ТАСС.

Воздушное судно приземлилось в реконструируемом Международном аэропорту Сухума имени В. Г. Ардзинбы, его встретили водяной аркой, отмечает корреспондент агентства.

«Это первый тестовый полет, он выполнен российской авиакомпанией "ЮВТ Аэро"», – заметил и. о. первого вице-премьера – министра энергетики и транспорта Абхазии Джансух Нанба, бывший в числе встречающих первый рейс.

Первым рейсом из Москвы в Абхазию прилетел 21 пассажир, в числе которых были политик Бадра Гунба и группа студентов.

К началу лета планируется открыть регулярное авиасообщение между Россией и Абхазией. Причем перевозить пассажиров будет именно «ЮВТ Аэро»

Аэропорт Сухума перестал работать в 1993 году в ходе боев за город, развернувшихся во время грузино-абхазского конфликта.