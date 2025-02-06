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Общество 6 февраля 2025 17:26

Татарстанская авиакомпания планирует совершать регулярные рейсы в Абхазию

Татарстанская авиакомпания планирует совершать регулярные рейсы в Абхазию
Фото: © «Татар-информ»

К началу лета планируют открыть авиаперелеты по маршруту Россия – Абхазия. Причем перевозить пассажиров в соседнюю республику будет татарстанская авиакомпания ЮВТ «Аэро», сообщил глава Минтранса РФ Роман Старовойт, чьи слова приводит ТАСС.

Спикер отметил, что уже 7 февраля проведут тестовый полет в аэропорт Сухуми, который ранее восстановили.

«Рассчитываем, что в преддверии туристического сезона 2025 года мы откроем регулярное авиационное сообщение. Для нас очень важно иметь транспортное сообщение с соседней Республикой Абхазия», – сказал Старовойт.

Он добавил, что Абхазия – привлекательное турнаправление у туристов из России. Более того, помимо татарстанской авиакомпании, еще не менее двух перевозчиков заинтересованы в работе на этом направлении.

#Абхазия #самолет #авиарейсы
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