Татарстанская авиакомпания планирует совершать регулярные рейсы в Абхазию

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К началу лета планируют открыть авиаперелеты по маршруту Россия – Абхазия. Причем перевозить пассажиров в соседнюю республику будет татарстанская авиакомпания ЮВТ «Аэро», сообщил глава Минтранса РФ Роман Старовойт, чьи слова приводит ТАСС.

Спикер отметил, что уже 7 февраля проведут тестовый полет в аэропорт Сухуми, который ранее восстановили.

«Рассчитываем, что в преддверии туристического сезона 2025 года мы откроем регулярное авиационное сообщение. Для нас очень важно иметь транспортное сообщение с соседней Республикой Абхазия», – сказал Старовойт.

Он добавил, что Абхазия – привлекательное турнаправление у туристов из России. Более того, помимо татарстанской авиакомпании, еще не менее двух перевозчиков заинтересованы в работе на этом направлении.