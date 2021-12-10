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Здоровье
10 декабря 2021  23:08

Российский самолет с вирусологами и эпидемиологами вылетел в ЮАР

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Самолет МЧС России с вирусологами на борту вылетел в ЮАР. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на федеральное министерство. 

«21.16 Самолёт МЧС России Ил-76 вылетел по маршруту Раменское — Волгоград — Кейптаун», — сказано в сообщении ведомства. 

Спецборт Ил-76 по поручению Президента России Владимира Путина доставит в Южно-Африканскую Республику мобильную лабораторию Роспотребнадзора на базе автомобиля «КАМАЗ», также в страну прибудут вирусологи, эпидемиологи, врачи Роспотребнадзора, Министерства здравоохранения РФ и опергруппы МЧС.

#коронавирус #Роспотребнадзор
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