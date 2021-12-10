Российский самолет с вирусологами и эпидемиологами вылетел в ЮАР

Самолет МЧС России с вирусологами на борту вылетел в ЮАР. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на федеральное министерство.

«21.16 Самолёт МЧС России Ил-76 вылетел по маршруту Раменское — Волгоград — Кейптаун», — сказано в сообщении ведомства.

Спецборт Ил-76 по поручению Президента России Владимира Путина доставит в Южно-Африканскую Республику мобильную лабораторию Роспотребнадзора на базе автомобиля «КАМАЗ», также в страну прибудут вирусологи, эпидемиологи, врачи Роспотребнадзора, Министерства здравоохранения РФ и опергруппы МЧС.