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Спорт
18 февраля 2022  17:17
Дамир Садриев

Самолет с Камилой Валиевой на борту совершил посадку в аэропорту Шереметьево

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В московском аэропорту Шереметьево приземлился рейс из Пекина, на борту которого находились российские спортсмены и тренеры, принявшие участие в Олимпийских играх 2022 года. Борт сел в 16.46 по московскому времени.

Среди прилетевших — олимпийская чемпионка в командном турнире по фигурному катанию Камила Валиева, сообщает «Матч ТВ».

На Олимпиаде в Пекине накануне завершились соревнования по женскому одиночному катанию. Обладательницей золотой медали стала Анна Щербакова, серебро завоевала Александра Трусова, а Камила Валиева завершила соревнования на четвертом месте.

Спортивная редакция ИА «Татар-информ» в большом материале разобрала все драматичные результаты прокатов российских фигуристок.

#Олимпиада-2022 #фигурное катание #камила валиева
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