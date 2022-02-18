Самолет с Камилой Валиевой на борту совершил посадку в аэропорту Шереметьево

В московском аэропорту Шереметьево приземлился рейс из Пекина, на борту которого находились российские спортсмены и тренеры, принявшие участие в Олимпийских играх 2022 года. Борт сел в 16.46 по московскому времени.

Среди прилетевших — олимпийская чемпионка в командном турнире по фигурному катанию Камила Валиева, сообщает «Матч ТВ».

На Олимпиаде в Пекине накануне завершились соревнования по женскому одиночному катанию. Обладательницей золотой медали стала Анна Щербакова, серебро завоевала Александра Трусова, а Камила Валиева завершила соревнования на четвертом месте.

Спортивная редакция ИА «Татар-информ» в большом материале разобрала все драматичные результаты прокатов российских фигуристок.