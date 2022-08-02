СМИ: перед возможным визитом Пелоси на Тайвань в море вышли два китайских авианосца

Два действующих авианосца Народно-освободительной армии Китая вышли в море. Их могут направить к району Тайваньского пролива перед возможным визитом в Тайбэй спикера Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов Нэнси Пелоси, сообщает ТАСС со ссылкой на тайваньскую газету «Чжунго шибао».

Не так давно авианосцы «Ляонин» и «Шаньдун» покинули порты Циндао и Санья, однако на данный момент не ясно, держат ли корабли курс в зону пролива или примут участие в военных учениях, пишет обозреватель. Отмечается, что в любом случае это демонстрирует усиление военного противостояния между Китаем и США в регионе.

Ранее, в понедельник, китайский аналитический центр SCSPI сообщал, что на сегодня в акватории к юго-востоку от Тайваня находится ударная группа ВМС США во главе с авианосцем Ronald Reagan.

Тайваньские СМИ пишут, что Нэнси Пелоси прилетит в Тайбэй во главе делегации из шести человек, представляющих Демократическую партию.