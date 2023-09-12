Самолет, который экстренно сел под Новосибирском, будет восстановлен и продолжит летать

Самолет, который совершил аварийную посадку под Новосибирском восстановят, чтобы он продолжил летать. Об этом ТАСС сообщил директор авиакомпании «Уральские авиалинии» Сергей Скуратов.

По его словам, эвакуация аварийного борта, по его словам, займет не меньше месяца. При этом он не уточнил, каким образом будет транспортирован самолет с места посадки.

Напомним, сегодня в поле под Новосибирском экстренно сел рейс, летевший из Сочи в Омск. Самолет «Уральских авиалиний» А320 экстренно приземлился из-за отказа гидросистемы. При посадке у самолета были повреждены стройки шасси и крыло.

Позднее Скуратов сообщил, что все пассажиры аварийного борта получат выплаты по 100 тысяч рублей.