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Появилось видео с места экстренной посадки пассажирского самолета под Новосибирском
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МЧС опубликовало видео с места экстренной посадки пассажирского самолета в Новосибирской области.
Уточняется, что на борту самолета, что экстренно сел в поле, находились 167 человек, включая 23 ребенка и 6 членов экипажа.
Напомним, что в поле под Новосибирском экстренно сел рейс, летевший из Сочи в Омск. Самолет «Уральских авиалиний» А320 экстренно приземлился из-за отказа гидросистемы. При посадке у самолета были повреждены стройки шасси и крыло.
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