Появилось видео с места экстренной посадки пассажирского самолета под Новосибирском

МЧС опубликовало видео с места экстренной посадки пассажирского самолета в Новосибирской области.

Уточняется, что на борту самолета, что экстренно сел в поле, находились 167 человек, включая 23 ребенка и 6 членов экипажа.

Напомним, что в поле под Новосибирском экстренно сел рейс, летевший из Сочи в Омск. Самолет «Уральских авиалиний» А320 экстренно приземлился из-за отказа гидросистемы. При посадке у самолета были повреждены стройки шасси и крыло.