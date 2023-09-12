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Руc Тат
Происшествия 12 сентября 2023 08:53

Появилось видео с места экстренной посадки пассажирского самолета под Новосибирском

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МЧС опубликовало видео с места экстренной посадки пассажирского самолета в Новосибирской области.

Уточняется, что на борту самолета, что экстренно сел в поле, находились 167 человек, включая 23 ребенка и 6 членов экипажа.

Напомним, что в поле под Новосибирском экстренно сел рейс, летевший из Сочи в Омск. Самолет «Уральских авиалиний» А320 экстренно приземлился из-за отказа гидросистемы. При посадке у самолета были повреждены стройки шасси и крыло.

#самолет
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