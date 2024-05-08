«Самое холодное 9 Мая за 25 лет»: метеоролог КФУ рассказал о погоде в праздник

В День Победы в столице Татарстана среднесуточная температура воздуха будет значительно ниже климатической нормы. В этот день ожидается сильный ветер. Об этом «Татар-информу» сообщил сегодня доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Тимур Аухадеев.

«Настолько холодного 9 Мая у нас не было уже 25 лет. Сейчас мы находимся под влиянием западного циклона, который принес холодные воздушные массы. Холодные воздушные массы сейчас определяют погоду во всей Европейской части России. Этот циклон принес нам обильные осадки. За сутки в Казани выпало 16 мм осадков, а с начала месяца – еще 8 мм», – сказал он.

По данным Гидрометцентра России, сейчас среднесуточная температура в Казани составляет около +6,5 градуса при норме в +13 градусов. По словам Аухадеева, в ближайшие дни станет еще холоднее.

«Понижение температуры продолжается, в ближайшие дни станет еще холоднее. 8 мая среднесуточная температура в Казани будет на 4 градуса ниже нормы, 9 мая – на 6 градусов. Такая среднесуточная температура характерна для первой декады апреля. Температура в ближайшую декаду в Казани будет на 6 градусов ниже климатической нормы», – заметил Аухадеев.

Подробнее о прогнозе погоды в четверг в Казани читайте в материале «Татар-информа» «Настолько холодного 9 Мая у нас не было 25 лет»: когда потеплеет в Татарстане».