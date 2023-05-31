Гендиректор компании «Флот РТ» призвал усилить безопасность речных перевозок

Поднять уровень безопасности речных перевозок призвал генеральный директор недавно созданной в Татарстане компании «Флот РТ» Роман Лизалин. На сегодняшний день это одна из главных задач компании, отметил он.

«Конечно, хорошо, когда суда новые. Но все понимают, что мгновенно они не строятся. Это финансово и временноемкий проект, который происходит не очень быстро», — отметил он нашему агентству.

По мнению Лизалина, постепенно Татарстан придет к обновлению флота, а пока надо поддерживать те суда, которые есть на балансе республики, заниматься их реновацией и модернизировать. Гендиректор «Флота РТ» предполагает, что это тоже будет работа новой компании.

«А дебаркадеры? Ими абсолютно точно тоже надо заниматься. Они лицо нашей республики: к этим причалам пристают туристические теплоходы», ­— добавил он.

Подробнее читайте в материале «Татар-информа»: Роман Лизалин: «Мы на слиянии Камы и Волги не имеем межрегиональных перевозок. Абсурд!».