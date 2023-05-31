news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
Экономика 31 мая 2023 09:08

Гендиректор компании «Флот РТ» призвал усилить безопасность речных перевозок

Скопировать ссылку
news_top_970_100

Поднять уровень безопасности речных перевозок призвал генеральный директор недавно созданной в Татарстане компании «Флот РТ» Роман Лизалин. На сегодняшний день это одна из главных задач компании, отметил он.

«Конечно, хорошо, когда суда новые. Но все понимают, что мгновенно они не строятся. Это финансово и временноемкий проект, который происходит не очень быстро», — отметил он нашему агентству.

По мнению Лизалина, постепенно Татарстан придет к обновлению флота, а пока надо поддерживать те суда, которые есть на балансе республики, заниматься их реновацией и модернизировать. Гендиректор «Флота РТ» предполагает, что это тоже будет работа новой компании.

«А дебаркадеры? Ими абсолютно точно тоже надо заниматься. Они лицо нашей республики: к этим причалам пристают туристические теплоходы», ­— добавил он.

Подробнее читайте в материале «Татар-информа»: Роман Лизалин: «Мы на слиянии Камы и Волги не имеем межрегиональных перевозок. Абсурд!».

#Татарстан #пассажирские перевозки #речные круизы
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100

Главное