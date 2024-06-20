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Минниханов ознакомился с благоустройством территории Голубых озер
Раис Татарстана Рустам Минниханов ознакомился с благоустройством Большого и Малого Голубых озер. Он встретился с межведомственной командой, работающей над реализацией концепции развития особо охраняемой природной территории.
«Голубые озера — уникальный памятник природы, популярный среди горожан и гостей Казани. Однако со временем бесконтрольное посещение стало пагубно сказываться на экологическом потенциале территории. Основная задача разработанной концепции — создание комфортных условий для туристов при бережном отношении к природе», — отметили в пресс-службе руководителя республики.
Куратором проекта является Институт развития городов РТ, в работе задействована большая междисциплинарная команда, что позволяет уделить внимание вопросам из самых разных сфер, начиная от экологии и заканчивая дальнейшим управлением территории.
Рустам Минниханов осмотрел благоустроенную территорию и пообщался с отдыхающими. Директор Института развития городов РТ Наиля Зиннатуллина рассказала, как распределяются потоки туристов, как создавались новые места для купания и других деталях концепции.
В частности, проект предполагает создание эковорот — точек входа на охраняемые территории с парковками, павильоном с прокатом снаряжения для активного отдыха, контейнерами ТБО. Первые эковорота появятся рядом с Большим Голубым озером.
Раис РТ осмотрел новые места для купания — здесь оборудованы безопасные места для погружений в воду в местах впадения озер в реку Казанку. Их расположение помогает сохранить свойство воды в озерах: вода из озер сразу уходит в Казанку, а дно и ил остаются нетронутыми, благодаря чему экосистема Голубых озер не нарушается. Всего обустроено пять таких зон: две — на Малом, одна — на Проточном, две — на Большом Голубом озере.
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