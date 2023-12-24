«Самое ценное и дорогое»: нижнекамские дети написали письма бойцам СВО

Сухаревская библиотека Нижнекамского района РТ провела акцию «Письмо солдату». Ее участниками стали ребята 3-го класса Сухаревской школы.

Написать письмо для учащихся оказалось очень важным и ответственным делом. В посланиях ребят прозвучали искренние пожелания мобилизованным здоровья и скорейшего возвращения домой, а также слова благодарности и гордости за свою страну.

«Самое дорогое и ценное для наших бойцов — это доброе и душевное письмо из дома. Огромное спасибо детям за их письма. Вместе мы сила, победа будет за нами», — прокомментировал глава Сухаревского поселения Ришат Галимов.

Школьники серьезно и ответственно подошли к оформлению посланий. Атмосфера позитивного настроя, а главное — содержание писем никого не оставили равнодушным.

«Все мы понимаем, в какое непростое время живём, и понимаем важность помощи участникам СВО и их близким. Совместными усилиями жители села Сухарево плетут маскировочные сети, собирают гуманитарную помощь. Очень активную работу здесь ведёт и библиотекарь Сухаревской сельской библиотеки Татьяна Фролова. Она устраивает акции, где вместе с детьми пишет письма для солдат, организовывает концерты для мам бойцов», — поделилась с «Татар-информом» директор Централизованной библиотечной системы города Нижнекамска Гульназ Арсланова.

По ее словам, Сухаревское сельское поселение — одно из передовых в Нижнекамском районе.

«И здесь огромная благодарность Ришату Галимовичу Галимову за поддержку и сопровождение всех проектов и мероприятий, за помощь в их реализации. Это и федеральные проекты, такие как „Пушкинская карта“, и масштабные благотворительные ярмарки в помощь участников СВО и детей Лисичанска, и участие в приеме гостей проекта „Литературный корабль“», — рассказала собеседница агентства.

Не так давно из поселения отправили гуманитарную помощь военным. В зону СВО отправили маскировочные сети, теплую одежду, нательное белье, обувь, перчатки, шапки. Сельчане связали для бойцов шерстяные носки. Также бойцы получат продовольственные наборы, лекарства, чак-чак и лапшу.

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых упоминается создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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