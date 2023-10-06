Нижнекамские сельчане отправили в зону СВО домашнюю лапшу и теплые носки

В селе Сухарево Нижнекамского района сельчане организовали акцию «Мы частица нашей Победы!». Инициаторами стали жительницы села Алена Фролова и Татьяна Фролова, сообщается в телеграм-канале городской администрации.

В зону СВО отправили маскировочные сети, теплую одежду, нательное белье, обувь, перчатки, шапки. Сельчане связали для бойцов шерстяные носки. Также бойцы получат продовольственные наборы, лекарства, чак-чак и лапшу. Женщины записали видео для бойцов.

«Дорогие наши ребята, мы хотим, чтобы вы поскорее вернулись домой живыми и здоровыми. Берегите себя. Мы очень гордимся вами!» — говорят они.

Среди получателей гуманитарной помощи уроженец села Сухарево Айрат. Ему сельчанки передали отдельный привет.

«Жители Сухаревского сельского поселения ежедневно плетут маскировочные сети для наших ребят», — поделился глава сельского поселения Ришат Галимов.

Напомним, в Нижнекамске работают пункты, куда все желающие могут принести продукты и товары первой необходимости, средства гигиены, одежду и обувь. Оказать помощь могут все неравнодушные горожане.

Специальная военная операция проводится с 24 февраля прошлого года. Президент Владимир Путин назвал конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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Ранее «Татар-информ» сообщал, что из Нижнекамска с начала СВО было направлено 55 тонн гуманитарного груза.