Шамиль Садыков: «Журнал «Казань» – уникальное явление»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков, выступая на предновогоднем вечере журнала «Казань», дал оценку изданию как уникальному проекту и особо отметил работу редакции.

«Недавно мы подводили итоги года, и главный редактор «Казани» Альбина Абсалямова была признана лидером года! Она – настоящий зажигатель. Нам очень сильно всем с ней повезло! Пусть журнал «Казань» живёт и сто лет, и тысячу, и каждый месяц радует нас», – подчеркнул генеральный директора АО «Татмедиа».

По словам главы медиахолдинга, «Казань» – уникальный журнал, похожих на который в России нет. «Журнала такого формата, в таком виде, нет ни в Санкт-Петербурге, ни в Москве. И этот журнал – это уникальное явление. А самое главное – не просто журнал, а его аудитория, его друзья, люди, которые его любят, читают», – сказал он.

Шамиль Садыков обратил внимание на ценность авторов и указал на связь издания с городом: «Люди, авторы, которые публикуют материалы в этом журнале, – это тоже очень большое богатство. Казань – это кладезь истории, культуры, разнообразия».

Завершая выступление, руководитель «Татмедиа» поздравил коллектив журнала с наступающим Новым годом. «Пусть журнал «Казань» всегда радует этими мероприятиями!» – заключил Шамиль Садыков.