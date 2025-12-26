Традиционный предновогодний вечер журнала «Казань» состоялся в Доме актера

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Доме актера имени Марселя Салимжанова сегодня состоялся предновогодний вечер журнала «Казань». Мероприятие давно стало доброй праздничной традицией, собирая в уютном зале авторов, героев публикаций и читателей издания.

Вечер традиционно вела главный редактор издания Альбина Абсалямова. Она подробно рассказала о декабрьском выпуске, полностью посвященном Новому году.

«В этом номере – самые настоящие новогодние истории. О казанских домах и том, что в них происходило, о елочных игрушках и традициях, о людях, которые создают праздник. Здесь же истории о том, как врачи спасали людей в новогоднюю ночь, и много других чудесных историй», – пояснила главный редактор «Казани».

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Январский номер, по словам главреда, окажется посвящен не менее интересной теме – истории казанского купечества, его благотворительной деятельности и вкладе в развитие города.

«В январе нас ждут редчайшие материалы о том, чем отличились купцы в Татарстане. Какие больницы строили, какие благотворительные учреждения создавали», – уточнила она, демонстрируя свежие экземпляры.

Со сцены прозвучали не только слова благодарности и планы на будущее, но и стихи, музыка, поздравления.

Самой неожиданной и яркой частью программы стало выступление музыканта Рустема Абязова. Как напомнила Альбина Абсалямова, в декабрьском номере опубликована забавная история о том, как однажды он выступил в роли Деда Мороза.

Абязов вышел на сцену в костюме новогоднего персонажа и исполнил музыкальный номер на скрипке в огромных вязаных варежках. Перфоманс вызвал бурю аплодисментов.

Для гостей вечера также выступили народный артист Татарстана Мнир Соколов, хор Mamma Mia под управлением Евгении Нестеровой и обладательница колоратурного сопрано Надежда Игнатьева. Со сцены прозвучали стихи казанских поэтов Олеси Балтусовой, Айсылу Мирхановой и Дмитрия Туманова.

Своими мыслями с публикой поделились герои публикаций: и. о. генерального директора Национального музея РТ Айрат Файзрахманов и художник Игорь Кириллов, чья картина украсила обложку ноябрьского номера журнала.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков поздравил коллектив журнала с наступающим Новым годом и обратил внимание на успешность издания: «Главный редактор «Казани» Альбина Абсалямова была признана лидером года! Она – настоящий зажигатель. Пусть журнал «Казань» живёт и сто лет, и тысячу, и каждый месяц радует нас».

Завершился праздник появлением на сцене главных декабрьских персонажей и героев праздничного номера журнала – Деда Мороза и Снегурочки, которые поздравили всех гостей с наступающим Новым годом.