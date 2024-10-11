Шамиль Садыков татарским журналистам в регионах: Будет возможность онлайн-обучения

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков на встрече с участниками Всероссийского форума татарских журналистов рассказал о новых возможностях для сотрудников татарских СМИ в регионах РФ. Одной из них станет онлайн-обучение.

«У нас работает онлайн медиашкола. Мы в формате онлайн обучаем сотрудников «Татмедиа». Обучение ведется на самой современной платформе. В следующем году для вас тоже сделаем возможность подключаться. Будут занятия по написанию текстов, работе в интернете, социальных сетях. Также были предложения открывать курсы опытных журналистов - будут курсы Рамиса Латыпова, Радика Сабирова. Для вас создадим специальные возможности, чтобы вы учились онлайн, находясь у себя в регионе. Основа журналистики - знания», – рассказал руководитель медиахолдинга.

Шамиль Садыков также подчеркнул, что «Татмедиа» выпускает газету «Без-бергә» (выходит на татарском языке и ежемесячно распространяется в 19 печатных изданиях 14-ти субъектов РФ - ред.). Садыков выразил благодарность правительству Татарстана, Раису Республики Рустаму Минниханову за поддержку.

«Встретиться с вами, поговорить на нашем родном языке - это уже радостно. Думаю, для вас тоже каждая встреча важна. Через такие встречи мы чувствуем, насколько большая наша страна, богата, что в ней достойно представлены татары. Татары - народ с 1000-летней литературой, более 100 лет работает периодическая печать. Многие наши журналы отметили 100-летие. Это показывает масштаб татарской журналистики», – сказал он.

Всемирный конгресс татар совместно с Республиканским агентством по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» 9-11 октября проводит Всероссийский форум татарских журналистов, в котором принимают участие около 50 журналистов из разных регионов.

Гелюза Ибрагимова