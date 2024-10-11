Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В «Татмедиа» наградили победителей журналистского конкурса «Весть – Хәбәр»
Всемирный конгресс татар подвел итоги Всероссийского конкурса «Хәбәр» среди редакций и журналистов татароязычных газет, теле- и радио программ, работающих за пределами Республики Татарстан. Награждение победителей прошло в «Татмедиа». Заключительный этап конкурса состоялся в рамках программы мероприятий VII Всероссийского форума татарских журналистов.
Победителей определили в трех номинациях: «Шәхес» («Личность»), «Үрнәк гаилә» («Образцовая семья») и «Яшь корреспондент» («Молодой корреспондент»). За победу в первых двух номинациях были вручены по 75 тысяч рублей премии, в третьей номинации - 50 тысяч рублей.
Руководитель исполкома Всемирного конгресса татар Данис Шакиров отметил, что желающих участвовать в номинации «Молодой корреспондент» было совсем мало.
«Этот факт нас заставляет задуматься. Очень важно сохранять связь поколений. Призы на конкурсе неплохие», – сказал он.
Победители в номинации «Личность – Шәхес»:
– Редакция газеты «Өмет» (Башкортостан);
– Сотрудник газеты «Яңарыш» (Удмуртия) Нигматуллина Эльмира;
– Редакция Ульяновской областной газеты «Өмет».
Победители в номинации «Образцовая семья – Үрнәк гаилә»:
– Редакция Нижегородской областной газеты «Туган як»;
– Редакция газеты «Таң» Бардымского района Пермского края;
– Главный редактор Кировской областной газеты «Дуслык» Габдрахманова Гульнара;
– Омская областная газета «Татарский мир – Татар дөньясы».
Номинация «Молодой корреспондент – Яшь корреспондент»:
– Ведущая передачи «Веселый колокольчик – Күңелле кыңгырау» Салихова Фанзиля (Удмуртия).
Главный редактор газеты «Кызыл таң» Республики Башкортостан Фаиль Фатхутдинов и ведущая программы «Туган тел» на государственном телевидение Башкортостана Гульшат Сафина награждены специальными призами.
9-11 октября Всемирный конгресс татар совместно с Республиканским агентством по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» проводит Всероссийский форум татарских журналистов, в рамках которого участники побывали в главном здании медиахолдинга в Казани. Поздравляя победителей конкурса, Данис Шакиров подчеркнул важность работы журналиста в национальных СМИ за пределами Татарстана.
«Вы своим трудом поддерживаете национально-культурную жизнь. Вы наша движущая сила, вы лидеры. Мы знаем, что каждый из вас прилагает все усилия, чтобы хорошо делать эту работу. Мы, со своей стороны, планируем увеличить квоты в следующем году. Есть планы собрать журналистов, работающих в команде руководителей основных СМИ. Также ожидается изменение формата, будут медиа школы и мастерские», - рассказал он.
Гелюза Ибрагимова
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»