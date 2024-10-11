В «Татмедиа» наградили победителей журналистского конкурса «Весть – Хәбәр»

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Всемирный конгресс татар подвел итоги Всероссийского конкурса «Хәбәр» среди редакций и журналистов татароязычных газет, теле- и радио программ, работающих за пределами Республики Татарстан. Награждение победителей прошло в «Татмедиа». Заключительный этап конкурса состоялся в рамках программы мероприятий VII Всероссийского форума татарских журналистов.

Победителей определили в трех номинациях: «Шәхес» («Личность»), «Үрнәк гаилә» («Образцовая семья») и «Яшь корреспондент» («Молодой корреспондент»). За победу в первых двух номинациях были вручены по 75 тысяч рублей премии, в третьей номинации - 50 тысяч рублей.

Руководитель исполкома Всемирного конгресса татар Данис Шакиров отметил, что желающих участвовать в номинации «Молодой корреспондент» было совсем мало.

«Этот факт нас заставляет задуматься. Очень важно сохранять связь поколений. Призы на конкурсе неплохие», – сказал он.

Победители в номинации «Личность – Шәхес»:

– Редакция газеты «Өмет» (Башкортостан);

– Сотрудник газеты «Яңарыш» (Удмуртия) Нигматуллина Эльмира;

– Редакция Ульяновской областной газеты «Өмет».

Победители в номинации «Образцовая семья – Үрнәк гаилә»:

– Редакция Нижегородской областной газеты «Туган як»;

– Редакция газеты «Таң» Бардымского района Пермского края;

– Главный редактор Кировской областной газеты «Дуслык» Габдрахманова Гульнара;

– Омская областная газета «Татарский мир – Татар дөньясы».

Номинация «Молодой корреспондент – Яшь корреспондент»:

– Ведущая передачи «Веселый колокольчик – Күңелле кыңгырау» Салихова Фанзиля (Удмуртия).

Главный редактор газеты «Кызыл таң» Республики Башкортостан Фаиль Фатхутдинов и ведущая программы «Туган тел» на государственном телевидение Башкортостана Гульшат Сафина награждены специальными призами.

9-11 октября Всемирный конгресс татар совместно с Республиканским агентством по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» проводит Всероссийский форум татарских журналистов, в рамках которого участники побывали в главном здании медиахолдинга в Казани. Поздравляя победителей конкурса, Данис Шакиров подчеркнул важность работы журналиста в национальных СМИ за пределами Татарстана.

«Вы своим трудом поддерживаете национально-культурную жизнь. Вы наша движущая сила, вы лидеры. Мы знаем, что каждый из вас прилагает все усилия, чтобы хорошо делать эту работу. Мы, со своей стороны, планируем увеличить квоты в следующем году. Есть планы собрать журналистов, работающих в команде руководителей основных СМИ. Также ожидается изменение формата, будут медиа школы и мастерские», - рассказал он.

Гелюза Ибрагимова