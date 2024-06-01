Шамиль Садыков: Самый большой вклад Джалиля в нашу культуру — журнал «Ялкын»

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Генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков рассказал о том, как поэт-герой Муса Джалиль основал журнал «Ялкын».

«Муса Джалиль многим знаком только по „Моабитским тетрадям“. На мой взгляд, самый большой его вклад в татарскую культуру — создание журнала „Ялкын“. Уже в 18 лет он предложил издавать в Москве журнал для молодежи на татарском языке. Его мечта, его идея сегодня сбылись», — сказал он корреспонденту «Татар-информа» на детском фестивале «Ялкын фест » в Казанском Кремле.

По словам Шамиля Садыкова, журнал считается основополагающим изданием для современной татарской литературы. Многие журналисты прошли через «Ялкын»: читали его, работали в редакции.

«Мы считаем, что „Ялкын“ — это журнал, который повлиял на многих редакторов, заложил основы татарской журналистики в целом. Сегодня „Ялкын“ — это не просто журнал, он становится своего рода лабораторией. Здесь представлены различные мультимедийные направления, медиапроекты, активно работают с блогерами. Его будущее — в видеопроектах и социальных сетях», — сказал генеральный директор АО «Татмедиа».

«Ялкын Фест» — фестиваль детства, посвященный 100-летию журнала «Ялкын». Гостем фестиваля стал также Раис Татарстана Рустам Минниханов. Он вручил коллективу редакции благодарственное письмо Раиса Татарстана.

Гости события принимали участие в различных культурно-развлекательных мероприятиях, таких как кулинарные мастерские, встреча с блогерами, этномаркет и многое другое. На площадке «Алдынгылар» выступили творческие коллективы республики. В течение дня работали площадки различной тематики.