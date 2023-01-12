Шамиль Садыков: Пять журналов «Татмедиа» нарастили подписку на первое полугодие 2023 года

Журналы на русском и татарском языках пользуются популярностью у читателей, что подтверждают итоги зимней подписной кампании. Об этом сообщил «Татар-информу» генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков.

«Среди журналов растет собственная подписка у журнала “Мәйдан” – 126,7% к прошлому году, у журнала “Казань” – 123,7%, у журнала “Гаилә һәм мәктәп” – 109,2 %, “Мәгариф” – 105,7 %, “Татарстан” – 100,4%», — сказал Садыков.

Генеральный директор АО «Татмедиа» уточнил что высокие показатели по подписке также показали районные и республиканские издания медиахолдинга. Рост показали 27 районных газет из 52, самый высокий показатель в 118,5% отмечен у «Шәһри Чаллы».

В состав медиахолдинга «Татмедиа» входят 98 районных, городских и республиканских газет, 17 журналов, 19 телеканалов, 14 радиоканалов, 81 сайт в сети интернет, информационное агентство «Татар-информ». Телерадиовещание осуществляется на двух государственных языках Республики Татарстан. Газеты АО «Татмедиа» издаются на татарском, русском, чувашском и удмуртском языках. 43 газеты выходят на русском языке, 49 на татарском языке, 5 – на чувашском и 1 газета на удмуртском языке.

Полное интервью с Шамилем Садыковым можно прочитать здесь.