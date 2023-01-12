Шамиль Садыков: «На смену журналистике новостей приходит журналистика мнений»

Как события на Украине изменили картину медиапотребления в стране и смогут ли блогеры вытеснить профессиональные СМИ, в интервью «Татар-информу» по случаю Дня российской печати рассказал генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков.

Шамиль Садыков: «Татмедиа» лидирует в интернет-сегменте. В первой двадцатке LiveInternet семь мест занимают сайты нашего медиахолдинга»

Фото: © «Татар-информ»

«Читателей в первую очередь интересуют истории участников этих событий, примеры мужества и героизма»

Минувший год прошел в условиях проведения специальной военной операции. Как это повлияло на работу редакций «Татмедиа»? Справедливо ли мнение, что в условиях вызовов возникает запрос на информацию и люди тянутся к информационным ресурсам?

Если изучить аналитику социальных сетей и посмотреть на счетчики сайтов, то запрос на информацию, безусловно, вырос. И темой номер один этого года стала, конечно, специальная военная операция. При этом читателей в первую очередь интересуют истории участников этих событий, примеры мужества и героизма. Не случайно самой читаемой на сайте «Татар-информа» в 2022 году была статья про парня, который угнал БТР у украинских военных.

В последнее время мы в целом отмечаем большой интерес читательской аудитории к историям о жизни людей. Это формат, который называется модным словом «сторителлинг». Любопытно, что он широко использовался и в советские времена, только тогда этот жанр называли портретным очерком.

Читателям недостаточно знать детали боевых операций, проходящих в зоне СВО, им интересны личности тех, кто принимает участие в этих боях. Как обычные строители, инженеры, механизаторы, операторы станков становятся настоящими героями.

Как интерес читательской аудитории сказался на подписных и розничных тиражах изданий АО «Татмедиа»?

Не секрет, что тиражи печатных изданий сокращаются, это общемировая тенденция. Окончательные данные по подписным тиражам изданий «Татмедиа» на первое полугодие мы поймем только к концу января, но уже сегодня можно сказать, что падение не превысит 3%. В среднем по России эта цифра существенно выше.

В целом роль редакции и вес печатного слова в обществе укрепляется. По предварительным данным, около 30 газет и журналов АО «Татмедиа» в первом полугодии 2023 года нарастили подписку. В век интернета это может показаться удивительным, но такова реальность. К печатным СМИ проявляют интерес не только люди пожилого возраста, но и более молодые читатели, поскольку они объясняют суть происходящего. Мы запустили отдельным индексом газету «Язмыш» («Судьба»), и она уже в первую подписную кампанию только через почту набрала более 4,5 тыс. подписчиков.

Узнать новости сегодня можно из телеграм-каналов, новостных сайтов, телевизионных передач. Поэтому печатные СМИ ориентированы на то, чтобы публиковать аналитику, экспертные мнения, авторские колонки. Газеты и журналы, которые принимают новый формат, становятся очень востребованными.

Стоит пояснить важную деталь: общий тираж издания состоит из подписки и розницы. А в части розничных продаж издания АО «Татмедиа» показали общий рост в 53%.

«Мы запустили отдельным индексом газету «Язмыш», и она уже в первую подписную кампанию только через почту набрала более 4,5 тыс. подписчиков» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Издания «Татмедиа» продаются по всей стране от Калининграда до Сахалина

За счет чего удалось добиться такого высокого роста продаж?

В первую очередь хороший рост показали продажи на маркетплейсах. С этого года журналы и газеты «Татмедиа» на площадках Ozon, Wildberries, KazanExpress и Яндекс.Маркет продаются более активно, чем в киосках. Наша продукция продается по всей стране от Калининграда до Сахалина, на всех площадках представлены как русскоязычные, так и татароязычные издания. Кроме этого, мы продаем книги, открытки, раскраски для детей и другие виды полиграфии. Маркетплейсы – это очень серьезный инструмент для продаж. Огромное спасибо руководству республики за то, что было принято решение открыть в Татарстане логистические комплексы крупнейших интернет-ритейлеров. Находясь в любой точке страны, достаточно нажать кнопку в смартфоне и купить издание. Это очень удобно.

Из каких регионов, кроме Татарстана, чаще всего покупают издания АО «Татмедиа»?

Здесь все зависит от величины татарской общины, проживающей в регионе. Очевидно, что на первом месте находится Башкортостан. С 2022 года мы зашли в почтовую сеть соседней республики, представлены во всех отделениях связи. Активность продаж журналов во многих почтовых отделениях Башкортостана оказалась даже выше, чем в Татарстане. Интерес к изданиям на татарском языке здесь очень высок, и это стало для нас настоящим открытием.

Башкортостан – очень крупный рынок для АО «Татмедиа», там живут более миллиона татар, которые хотят знать, что происходит на их исторической родине. Они хотят читать прессу и литературу на родном языке, это естественно для каждого народа.

Кроме Башкортостана очень активно идут продажи в Ульяновской, Самарской, Оренбургской, Челябинской, Свердловской областях.

Для расширения продаж медиахолдинг «Татмедиа» начал развитие сети вендинговых аппаратов. Как развивается этот проект?

Сегодня у нас имеется 20 вендинговых автоматов, которые установлены в людных местах Казани – торговых центрах, вокзалах, станциях метро. Сегодня эта небольшая сеть продает такой же объем наших изданий, как и все городские киоски. То есть, по нашим подсчетам, один аппарат продает в 5 раз больше продукции «Татмедиа», чем один киоск.

Сеть вендинговых аппаратов будет расширяться?

Безусловно, поскольку их эффективность значительно выше, чем у киосков. Каждый год мы планируем закупать по два-три новых аппарата. Подыскиваем для них оптимальные точки размещения, экспериментируем. Сейчас мы покупаем удлиненные вендинговые автоматы, где можно разместить максимально большой ассортимент печатных изданий.

А какова динамика продаж в почтовых отделениях?

Почта показывает стабильную работу, сегодня для нас это основной канал продаж. Во всех отделениях «Почты России» на территории республики размещены стойки по продажам газет и журналов «Татмедиа». Какие бы сложности ни испытывала «Почта России», она показывает хороший результат в части реализации, особенно в городах и райцентрах.

В небольших населенных пунктах, где проживает небольшое количество людей, почтовые отделения работают лишь в определенные дни недели. Мы это понимаем, поскольку активность почтовых операций в этих населенных пунктах невысока. Поэтому филиалы «Татмедиа» в районах развивают альтернативные формы подписки и розницы, минуя почту. Пункты продаж и доставки подписных изданий открываются в зданиях редакций, в сельских магазинах, аптеках, парикмахерских. Важно отметить, что альтернативная подписка дешевле почтовой почти на 30-40%, поэтому она пользуется спросом. Вдобавок дойти до пункта выдачи для сельчанина – это лишний повод выйти из дома, пообщаться с людьми. Для наших пожилых читателей это важно.

Если говорить про альтернативную подписку, то сейчас ее доля достигла почти 20% в суммарном подписном тираже изданий АО «Татмедиа», и эта цифра будет расти.

«По нашим подсчетам, один аппарат продает в 5 раз больше продукции «Татмедиа», чем один киоск» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Аудитории удобнее потреблять новостной контент в социальных сетях, поэтому это наш основной фронт работы»

Какова статистика посещаемости сайтов АО «Татмедиа» и охвата аудитории в социальных сетях? Здесь тоже есть рост?

Безусловно, интернет остается главным трендом медиапотребления, его доля растет. Люди все активнее потребляют информацию в социальных сетях, при этом первое место занимают короткие видеоформаты. Главной медиаплатформой как в Татарстане, так и в России в целом стал Telegram. А вот интерес к сайтам снижается.

Анализируя итоги прошлого года, могу сказать, что «Татмедиа» лидирует в интернет-сегменте. В первой двадцатке LiveInternet семь мест занимают сайты нашего медиахолдинга. Что особенно радует – в лидеры вышли татароязычные сайты. Портал «Интертат» закрепился в первой десятке, то есть стал одним из самых читаемых сайтов Татарстана на татарском языке. В целом посещаемость веб-ресурсов «Татмедиа» в 2022 году выросла на 29%. Это хороший показатель.

По социальным сетям прослеживается похожая тенденция: рост числа подписчиков составляет 22%. Контент редакций медиахолдинга в общей сложности потребляют 4 млн подписчиков. На первом месте по охвату лидируют группы «ВКонтакте», на втором – в соцсети Instagram, на третьем – каналы в Telegram. Но если говорить о темпах роста, то телеграм-каналы дают нам самый большой прирост подписчиков. Сетка каналов «Татмедиа» охватывает более 130 тыс. подписчиков.

Исходя из сложившейся модели медиапотребления, редакции медиахолдинга сначала публикуют новости в телеграм-каналах, затем размещают их на сайтах, дают в телевизионный и радиоэфир.

То есть редакции по сути работают на социальные сети и мессенджеры, а сайты уходят на второй план?

Современной аудитории удобнее потреблять новостной контент в социальных сетях, поэтому это наш основной фронт работы. Ключевые требования: наличие короткого видео, желательно с титрами. Исследования аудитории показывают, что людям больше всего интересен видеоконтент.

На такую модель перешли все филиалы «Татмедиа». Для этого мы провели обучение персонала, закупили смартфоны, штативы, оборудование для обработки короткого мобильного видео. Сегодня во всех наших редакциях есть веб-редакторы, которые монтируют ролики, журналисты ориентированы на поиск историй, которые сегодня так востребованы у аудитории. Это тренды медиапотребления, и мы должны им следовать.

При этом мы понимаем, что должны поддерживать и старые форматы, на которые есть спрос. Газеты и журналы никуда не исчезнут, вокруг них формируются свои сообщества.

Следует ли ожидать появления у «Татмедиа» своей собственной платформы для видеоконтента?

Это тупиковая ветвь развития, пустая трата сил, потому что есть раскрученные платформы и соцсети. Нам нужно приходить туда, где уже есть аудитория. Своей ключевой задачей мы видим создание татароязычного контента.

Современная молодежь не смотрит телевизор, не слушает радио, не читает газеты. Большую часть времени они проводят в телефоне. Поэтому мы создаем татароязычный контент для YouTube, TikTok, Instagram. Для нас важно, чтобы дети с малого возраста изучали родной язык, культуру, перенимали традиции своего народа, формировали субкультуру. Благодаря помощи Президента Рустама Минниханова и вице-спикера Госсовета Татарстана Марата Ахметова два года назад был запущен проект «Татмедиа Junior», благодаря которому создается видеоконтент на татарском языке для сайтов и соцсетей. У них сформировалась своя аудитория, ролики набирают миллионы просмотров.

Некоторые наши проекты перешли из онлайна в офлайн. Например, детская музыкальная группа «СалаваTik», которая пропагандирует татарский язык, в прошлом году провела более десяти концертов.

Также мы развиваем сообщество блогеров, поскольку в будущем они будут играть ключевую роль в формировании медиасреды. Нам необходимо подготовить сообщество блогеров, которые не только умели бы создавать контент на татарском языке, но и следовали бы определенному этикету. Важно, чтобы они чувствовали ответственность за качество и достоверность информации.

«Татмедиа» второй год реализует совместный проект с Институтом филологии КФУ по обучению студентов журналистике. Этот проект очень успешен: три группы по 30 человек обучаются на телеканале ТНВ и в филиалах АО «Татмедиа». В редакции приходят молодые журналисты, которые хорошо знают татарский язык и имеют свой взгляд на происходящие события.

Современная журналистика очень быстро меняется, появляются новые тренды, технологии, алгоритмы работы. Ключевая задача АО «Татмедиа» – поиск и внедрение новых технологий, обучение персонала. Для этого у нас создана своя медиашкола, которая занимается развитием профессиональных качеств сотрудников районных изданий. Параллельно реализуется иные образовательные проекты. Например, информационное агентство «Татар-информ» ведет совместный проект с АНО «Русские репортеры» по обучению журналистов подготовке статей в формате «сторителлинг».

«Журналистика – это одна из старейших профессий, которая постоянно меняет формы работы» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Интерес к качественной журналистике будет всегда, просто нужно адаптироваться под современные реалии медиапотребления»

Есть мнение, что после взрывного роста интереса к блогерам маятник может качнуться назад, в сторону традиционных СМИ, поскольку в информационном поле появилось много фейков, возник запрос на проверенную информацию. Вы разделяете эту точку зрения?

Такая тенденция прослеживается. Люди нуждаются в достоверной информации, не случайно в прошлом году очень сильно выросла посещаемость у «Татар-информа». Потому что это государственное издание, которое доносит до аудитории официальную позицию власти. В то же время есть доверие и к блогерам, которые дорожат своей репутацией, публикуют только достоверную, проверенную информацию.

Журналистика – это одна из старейших профессий, которая постоянно меняет формы работы. Сейчас на некоторых сайтах новости пишут даже не люди, а роботы. Но суть журналистики от этого не меняется: люди должны оперативно получать правдивую информацию о происходящих в обществе процессах.

Я считаю, что в будущем профессиональные журналисты будут работать в формате блогов, но их миссия останется прежней. Они будут следовать тем же морально-этическим принципам, суть которых сводится к одной формуле – «не навреди».

Интерес к качественной журналистике был и будет всегда, просто современным журналистам нужно адаптироваться под современные реалии медиапотребления. Это неизбежность.

Есть еще одна важная деталь: на смену журналистике новостей приходит журналистика мнений. Объем новостной информации огромен, в нем сложно разобраться, распространяется много недостоверных сведений. Поэтому в обществе есть запрос на журналистов, которые могут объяснить, что происходит. Основная задача современного журналиста – быть личностью, иметь свое мнение и уметь общаться с аудиторией. При этом работники СМИ должны уметь обращаться с фото- и видеоконтентом, делать стримы. Все эти компетенции мы активно развиваем в АО «Татмедиа», используя накопленный багаж опыта и знаний. У нас есть редакции изданий, которым уже более 100 лет. Эти традиции являются фундаментом современной журналистики.

Еще одно направление развития, это мем-журналистика, когда информация передается через образы, определенные символы, юмор. В «Татмедиа» реализуется проект КARA, который занимается этим видом журналистики.

Если запрос на информацию во время кризисных явлений растет, то рекламные бюджеты обычно сжимаются. Почувствовало ли это АО «Татмедиа»?

В среднем по рынку мы видим сокращение расходов на рекламу, это правда. Но в «Татмедиа» общие доходы от продажи рекламы в прошлом году выросли на 9%. Это произошло за счет рекламы на сайтах и радиостанциях. Эти направления показали существенный рост. А вот размещение рекламы в печатной прессе и на телевидении показало падение.

Анализ показывает, что аудитория мигрирует в интернет, а вслед за читателями движутся и рекламные бюджеты. Эти процессы взаимосвязаны. У нас в АО «Татмедиа» более 100 сайтов, которые перешли на новую платформу с новой визуализацией. Веб-ресурсы газет и журналов, сайты стали более успешными, их посещаемость выросла, поэтому стали расти продажи рекламы.

Рекламные бюджеты показывают, что телевидение уходит в закат?

Я бы так не сказал. Задача телеканалов – найти себя в интернете и соцсетях. Линейное телесмотрение падает, поэтому телестудии должны выходить со своим контентом на другие площадки, накапливать аудиторию в соцсетях. И мы видим, что просмотры видеоматериалов, созданных тележурналистами, пользуются в соцсетях большим спросом, чем контент блогеров. Они создают более качественную продукцию. Поэтому задача телевидения – приспособиться к новым условиям, найти свою нишу.

Книгопечатание остается прибыльным направлением бизнеса, это приносит доход «Татмедиа»?

Прибыльным может быть почти любое направление, если найти правильный подход. Мы издаем произведения молодых татарских авторов в очень востребованном формате PocketBook. На данный момент издано 17 книг, тиражами по 3 тыс. экземпляров. Почти 70% тиражей распродаются уже в течение первого месяца. Безусловно, мы рекламируем книги в социальных сетях, в интернете, на радио. Но главное здесь в востребованности самого продукта. Это легкое чтиво, живые истории, написанные простым языком. Мы находим новых авторов, причем не только из Татарстана. У нас есть писатели из Башкортостана, которые создали очень интересные произведения на татарском языке. Их произведения пользуются большим спросом.

Люди хотят читать литературу на татарском языке, читать с удовольствием, тратят на это деньги. Издание книг – абсолютно коммерческий проект. Издания продаются в магазинах, киосках, на маркетплейсах и в вендинговых аппаратах.

Частичная мобилизация коснулась редакции АО «Татмедиа»?

Безусловно. Есть и мобилизованные сотрудники, и их близкие родственники – родные братья, мужья. Мы оказываем семьям мобилизованных максимальную поддержку и помощь. Но все-таки наша главная помощь военной специальной операции заключается в освещении этой тематики, в публикации историй о наших войнах – героях. У всех журналистов «Татмедиа» есть понимание важности своей задачи, есть дух патриотизма и готовность поддержать свою страну.