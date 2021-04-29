Шамиль Садыков о сердце на здании «Татмедиа»: Наш сигнал могла увидеть половина города

Вчера, в День сотрудника скорой помощи, в 20.00 на здании «Татмедиа» зажглось восьмиэтажное сердце. Изображение стало своеобразным признанием в любви и поздравлением в профессиональный праздник медиков.

«На фасаде нашего здания мы решили из огоньков в окнах нарисовать сердце. Мы находимся в центре города — наше здание одно из самых трафиковых, находится на Декабристов. Я думаю, что наш сигнал, признание в любви увидит половина города», — считает гендиректор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков.

Первоначально на высотке планировали изобразить фразу «Спасибо скорой медицинской помощи», рассказала руководитель всероссийского движения «Волонтеры-медики» в РТ Анна Макарова. Однако надпись оказалась слишком большой, и поздравление решено было сделать символичным.

Увидеть поздравление, изображенное на здании, можно было до самого утра.