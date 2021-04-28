На здании «Татмедиа» зажглось сердце в знак благодарности работникам скорой помощи

На окнах здания «Татмедиа» появилось световое изображение сердца. Так жураналисты поздравили работников скорой помощи с их профессиональным праздником.

28 апреля в России отмечается День работников скорой медицинской помощи. Это тот день, когда следует поблагодарить сотрудников одного из самых ответственных направлений здравоохранения, сказать им спасибо за их профессионализм, мужество, выдержку и милосердие.

Изображение зажглось на здании благодаря акции #МыВместе. Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что сегодня сотрудики казанской станции скорой медицинской помощи впервые официально отметили свой профессиональный праздник.

День работников скорой помощи долгое время праздновался в России неофициально. Он был утвержден лишь в 2020 году – соответствующее постановление подписал Президент России Владимир Путин.