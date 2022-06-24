Шамиль Садыков назвал в Якутске пять основных вызовов для современных медиа

Генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков во время круглого стола «Инновационное развитие региональных СМИ и учреждений печати в рамках Дней Республики Татарстан в Республике Саха (Якутия)» рассказал о своем видении пяти основных вызовов для современных медиа.

«Первый вызов, который стоит перед любым СМИ, — это нашествие интернета и гаджетов. 76% аудитории пользуются интернетом и 58% пользуются социальными сетями. Создавая телевидение, радио или газету, мы должны это понимать и учитывать этот момент. Второй важный момент — это мобильный трафик. Многие из нас сидят в телефоне и пользуются контентом через телефон, тем же телевидением, радио. Нужно понимать, как использовать в свою пользу этот вызов. „Татмедиа“ это понимает, все СМИ имеют сайты, соцсети, огромную сетку Telegram-каналов. За последнее время количество подписчиков Telegram-каналов выросло на 100 тыс. человек, а в совокупности аудитория медиахолдинга — самая большая среди всех СМИ Татарстана. Второй момент — это обязательное присутствие в социальных сетях. Количество подписчиков в соцсетях „Татмедиа“ подходит к 4 млн человек», — поделился пониманием текущей ситуации гендиректор АО «Татмедиа».

Кроме того, Садыков отметил, что АО «Татмедиа» — это государственный холдинг, сумевший 15 лет назад объединить муниципальные СМИ на одной площадке. «Ключевая задача для нас — это организация прямой связи и контакта органов власти с аудиторией. Муниципальные СМИ напрямую работают с главами администраций, организуют прямые эфиры в соцсетях, информируют население о деятельности власти. В наше время это непростая задача», — пояснил он.

Второй вызов — это работа с видеоконтентом. По словам докладчика, два года назад средний просмотр видео пользователем длился одну минуту, а в период пандемии коронавируса сократился до 7,5 секунды. «У нас есть всего 7,5 секунды времени, чтобы донести до человека информацию на маленьком экране телефона, зацепить его внимание. Этот вызов заставляет нас думать о том, как создавать контент, как работать», — сказал спикер.

Третий вызов — это компетенции журналистов, их умение работать, а именно писать, редактировать тексты и разговаривать на родном языке. Именно поэтому в АО «Татмедиа» была создана своя медиашкола.

«Порой выпускнику после журфака надо говорить: забудь о том, чему тебя там учили, мы тебя заново научим, потому что у нас совсем всё по-другому. Технологии работы в интернете и соцсетях меняются каждые три месяца, алгоритм в поисковых сервисах также меняется каждые три месяца, поэтому степень обучаемости должна быть очень высокой и в 45, и в 50, и 60 лет. Поэтому главное для нас — это журналист и его умение быстро осваивать новые знания», — подчеркнул Садыков.

Четвертый вызов — потребность в татароязычных журналистах.

«Нужны журналисты, которые обладают правильным татарским языком, умеют на нем мыслить и думать — это очень важно. Те детишки, которые приходят к нам из школы, у них язык штампов, они, к сожалению, разговаривают как роботы, и родной язык для них подчас не родной. На журфаке у нас не преподают на татарском языке. Тогда мы пошли на филфак и обучили журналистике татароязычных детей. Журналиста научить по-татарски разговаривать — это практически нереально. Если он с молоком матери не впитал любовь к языку, ничего не получится. Поэтому мы обучаем журналистике носителей языка. В первой группе у нас четыре выпускника, которые уже работают в наших редакциях», — заметил руководитель медиахолдинга.

Самым сложным докладчик назвал пятый вызов — состояние системы распространения печатной прессы.

«Это наша боль. Каждый день мы слышим от главных редакторов, что где-то в деревнях закрывается почтовое отделение, где-то отделение работает один день в неделю, а в некоторых и по три часа в неделю. Есть случаи, когда журнал вообще не доставляется. И вторая проблема — в крупных городах очень мало печатных киосков. На миллионную Казань всего 40 киосков. В советское время их было в десятки раз больше. Но мы ищем альтернативные варианты. Например, в Мензелинском районе редакция организовала свою систему доставки. У них есть служебный автомобиль, точки продаж, и половину своего тиража они распространяют таким образом. Это уникальный опыт, который можно внедрять в тех районах, где почта плохо работает. Еще одним выходом из ситуации стало размещение стоек с печатной продукцией в медицинских учреждениях, а также установка вендинговых автоматов на станциях метро в Казани. Сейчас их количество достигает 15, реализация газет и журналов через них втрое выше, чем через печатные киоски», — заключил Садыков.

Ранее первый заместитель руководителя Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Эльвира Ахметова рассказала об успешных проектах, которые на сегодняшний день реализуются в агентстве, о чем сообщал «Татар-информ».