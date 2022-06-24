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Ру Тат
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Общество
24 июня 2022  13:56
Эльза Кузнецова

Первый замруководителя РА «Татмедиа» рассказала об успешных проектах агентства

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Первый заместитель руководителя Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Эльвира Ахметова во время круглого стола «Инновационное развитие региональных СМИ и учреждений печати в рамках Дней Республики Татарстан в Республике Саха (Якутия)» рассказала об успешных проектах, которые на сегодняшний день реализуются в агентстве.

Акцент в своем докладе Эльвира Ахметова сделала на сохранении национальных СМИ. «Ведется большая системная работа. Если на русском языке насчитывается 330 СМИ, то на татарском — 156, на чувашском — пять газет и одно издание на удмуртском языке», — сообщила докладчик, отметив, что редакциям оказывается методологическая и финансовая помощь. Для журналистов ежегодно проводятся творческие конкурсы, они выигрывают гранты. 

По словам Ахметовой, еще один проект, который реализуется в виде вкладыша в 15 регионах России, — это газета «Без бергэ» («Мы вместе»), ее совокупный тираж — 71 тыс. экземпляров. «Благодаря этой газете татары других регионов получают информацию о нашей республике», — подчеркнула она. 

Помимо этого, при поддержке «Татмедиа» Ассамблея народов Татарстана выпускает журнал «Наш дом — Татарстан» тиражом 2 тыс. экземпляров. В нем рассказывается о жизни народов республики. Вместе со Всемирным конгрессом татар выпускается всероссийская газета «Татарлар».

«Тираж 1 тыс. экземпляров. Может быть, он и не такой большой, но тем не менее издание выходит дважды в месяц и широко распространяется по всей России по подписке. Газету также получают в дальнем и ближнем зарубежье», —добавила первый заместитель руководителя РА «Татмедиа».

Выступающая также перечислила бренды АО «Татмедиа», которые, по ее словам, являются «духовным наследием народа». Это журнал «Сююмбике» (изданию 109 лет), газета «Ватаным Татарстан» (104 года), «Татарстан яшьляре» (102 года), «Татарстан» (102 года), «Казан утлары» (100 лет), «Чаян» (99 лет), «Сабантуй» и «Ялкын» (по 98 лет). Многие руководители редакций перечисленных изданий принимают участие в Днях Татарстана в Якутии.

Круглый стол проходит в «Сахамедиа» при участии генерального директора АО «Татмедиа» Шамиля Садыкова, генерального директора телерадиокомпании «Новый Век» Ильшата Аминова, директора ГТРК «Татарстан» Фирдуса Гималтдинова, представителей СМИ Якутии и Татарстана.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Министерство инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Якутии и Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» в рамках Дней Татарстана в Якутии подписали меморандум об информационном сотрудничестве.

#Дни Татарстана #Якутия #ра татмедиа
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