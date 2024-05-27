Шамиль Садыков: На 100-летие журнала «Ялкын» ждем Рустама Минниханова

Шамиль Садыков

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Первого июня в Казани торжественно отметят 100-летний юбилей журнала «Ялкын», ожидается участие Раиса Татарстана Рустама Минниханова. Об этом на брифинге в Кабинете Министров РТ рассказал генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков.

«Это самый большой подарок для „Ялкына”: к его 100-летию всем городом, всей республикой, с более чем 2 тыс. детей ждем руководителя Татарстана Рустама Минниханова. Это его подарок нашему журналу, этот день мы отмечаем на уровне республики. Конечно, это главное событие. Представьте: журналу 100 лет — такого авторитетного журнала нет ни в Татарстане, ни в России», — сказал Шамиль Садыков.

Медиаменеджер отметил большой вклад издания в развитие татарской культуры, журналистики, языка. «Для огромного количества людей в Татарстане этот журнал стал спутником их детства и юношества. Пожалуй, нет никого, кто не знает „Ялкын”, он одно из самых важных изданий», — заявил Шамиль Садыков.

Он напомнил, что юбилей журнала будет организован по инициативе председателя Комиссии при Раисе РТ по вопросам сохранения и развития татарского языка и родных языков представителей народов, проживающих в РТ, — заместителя Председателя Госсовета Татарстана Марата Ахметова, и поблагодарил его.

«Основная миссия праздника — познакомить современных подростков, молодежь с историей „Ялкын". Главное — привить им любовь к родному языку, к истории нашего народа», — заключил генеральный директор АО «Татмедиа».

Автор материала — Гульнар Гарифуллина.