Фестивали и самые милые соревнования: что ждет Татарстан в День защиты детей

В Татарстане 21% населения, а это 852 тыс. человек, — дети до 17 лет. При этом более 160 тыс. детей воспитываются в многодетных семьях, которых в Татарстане свыше 50 тыс. Такими словами начала брифинг, посвященный предстоящему Дню защиты детей, заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева.

«Конечно, самая красивая цифра республики — это то, что за последние годы количество таких семей выросло в два раза и сегодня многие дети имеют счастье быть воспитанными в семьях, где у них есть братья и сестры», — добавила вице-премьер.

Она подчеркнула, что в 2024 году на поддержку семей с детьми должно быть выделено 35,3 млрд рублей, причем соответствующие меры носят адресный характер.

«День защиты детей для нас всех является днем, когда мы еще раз можем обратить внимание на проблемы, связанные с материнством и детством», — заявила Фазлеева и поблагодарила муниципалитеты Татарстана за активную повестку, приуроченную к празднику.

Что же касается мероприятий, запланированных на 1 июня, то во всех районах Татарстана состоится «Фестиваль первых», сообщил руководитель регионального отделения всероссийского «Движения первых» Тимур Сулейманов.

«Он пройдет на территориях и лагерей, и парков, и скверов. Программой запланированы в первую очередь семейные мероприятия: турниры, эстафеты, мастер-классы, квесты и многое другое», — поясни л Сулейманов.

Общественник также добавил, что все эти мероприятия будут знакомить молодое поколение с возможностями, которые открыты в Татарстане для гармоничного развития.

Помимо этого, в казанском экстрим-парке «УРАМ» пройдет семейный турнир «Движение первых» по пионерболу и футболу. Команды из трех человек не будут иметь ограничений по полу и возрасту участников. На данный момент уже зарегистрированы 18 команд, но в день проведения можно будет прийти в парк и зарегистрироваться на месте.