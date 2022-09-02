Шамиль Садыков: Книги от журнала «Казан утлары» можно купить во всех регионах страны

Серия карманных книг «Библиотека „Казан утлары“» пополнилась повестями Рафиса Курбана. Книга «Тәүбә көне» стала пятнадцатой в популярной серии от главного татарского литературного журнала. На презентации новой книги генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков оценил проект по выпуску карманных книг на татарском языке как успешный.

«То, что за короткое время у нас увидели свет пятнадцать книг — это феномен для татарской печати. Мы выпускаем практически по книге в месяц. Такого раньше никогда не было. Это полностью делается за счет „Татмедиа“, поэтому авторы рады издаваться в этой серии. В то же время, эти книги приносят прибыль — они не пылятся на полках, за 2-3 месяца примерно 70 процентов тиража находят своего покупателя. Первые книги в серии уже распроданы», — рассказал Шамиль Садыков, добавив, что задумывается о возможности их переиздания.

«Изначально мы их выпускали тиражом 2 тысячи экземпляров, когда спрос оказался выше, довели до трех тысяч. Последние книги уже издавались таким тиражом», — сказал он.

Хорошие продажи — результат эффективной рекламы, считает Шамиль Садыков. «Мы рекламируем книги так же, как новый товар. Книги продаются в киосках Казани, в книжных магазинах. Главное — они есть в маркетплейсах. Через интернет-магазины их можно приобрести во всех регионах России», — рассказал руководитель «Татмедиа».