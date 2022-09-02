Две повести татарского писателя Рафиса Курбана увидели свет в формате карманной книги

Фото: © Рамиль Гали, «Татар-информ»

В серии «Библиотека „Казан утлары“» вышла книга Рафисе Курбана «Тәүбә көне» («День покаяния»). В этой серии от главного татарского литературного журнала в популярном формате карманной книги выходят произведения современных авторов. «Тәүбә көне», объединяющий две повести в одной книге, стал пятнадцатым изданием серии.

На презентации книги автор рассказал, что идею ее создания он вынашивал целых десять лет. А поводом послужила история, рассказанная ему коллегой по цеху Галимзяном Гильмановым. Однако героем книги он сделал не писателя, а крестьянина. «Сегодня стало много таких, кто создает видимость развития села, а на самом деле работает во вред. Мне захотелось поднять эту тему», — пояснил Рафис Курбан.

Редактор издания — ответственный секретарь журнала «Казан утлары» Ландыш Абударова подчеркнула, что при кажущейся простоте сюжета эти две повести удивительно точно описывают современного героя.

«Сюжет увлекательный, читается легко, будто смотришь кино. Кстати, эти повести могли бы стать основой киносценария. Сюжет довольно простой, но в книге отражены уровень духовности в современном обществе и нравственные устои нашего времени», — уверена Абударова.

По словам Галимзяна Гильманова, в новых произведениях Рафис Курбан предстает по-настоящему зрелым писателем. «Здесь материала на два романа», — заметил он.

Драматург Радиф Сагди напомнил, что в повестях Рафиса Курбана присутствует сильная драматургия, что, несомненно, привлечет читателя. «Сейчас писатели не читают друг друга. Может быть, мы пишем совсем неинтересные вещи. В литературном произведении в первую очередь должна быть драматургия, внутренняя напряженность, отражающая жизнь. Чем это сильнее, тем быстрее произведение находит своего читателя», — констатировал Сагди.

Генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков назвал феноменом татарской печати появление уже пятнадцатой карманной книги в серии. По словам Шамиля Садыкова, такой формат пользуется большим спросом, поэтому тиражи книг были увеличены. Также он напомнил, что карманные книги серии «Библиотека „Казан утлары“» доступны на популярных маркетплейсах Ozon и Wildberries и их можно купить практически в любой точке мира.