Шамиль Садыков: Более половины районных изданий «Татмедиа» сумели нарастить тиражи

Крупнейший региональный медиахолдинг России АО «Татмедиа» в 2022 году сумел удержать подписные тиражи районных изданий. При этом более половины редакций смогли нарастить подписку, сообщил «Татар-информу» генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков.

«Соотношение к прошлому году в 100 и более процентов показали 27 районных редакций из 52. Газета Это газеты „Шәһри Чаллы“ — 118,5%, „Новая Кама“, (Алабуга нуры) — 110,6 %, „Чистопольские известия“ (Чистай хәбәрләре) — 109,3%, „Ютазы таңы“ (Ютазинская новь) — 109,2%, „Әлмәт таңнары“ — 109%, „Туган як“ — 105,9% и другие», — сказал Садыков.

По его словам, среди республиканских газет собственная подписка выросла у газет «Шәһри Казан» (257,4%) и «Көмеш кыңгырау» (114,4%).

«Газета „Язмыш“, которую мы в прошлом году запустили отдельным индексом, уже в первую подписную кампанию только через почту набрала более 4,7 тысяч подписчиков», — уточнил генеральный директор.

В состав медиахолдинга «Татмедиа» входят 98 районных, городских и республиканских газет, 17 журналов, 19 телеканалов, 14 радиоканалов, 81 сайт в сети интернет, информационное агентство «Татар-информ». Телерадиовещание осуществляется на двух государственных языках Республики Татарстан. Газеты АО «Татмедиа» издаются на татарском, русском, чувашском и удмуртском языках. 43 газеты выходят на русском языке, 49 на татарском языке, 5 — на чувашском и 1 газета на удмуртском языке.

Полное интервью с Шамилем Садыковым можно прочитать здесь.