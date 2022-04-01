Шамиль Гафаров: «К строительству Соборной мечети приступаем в нужное время»

Заместитель Премьер-министра РТ — руководитель Аппарата Кабинета Министров РТ Шамиль Гафаров на брифинге в «Татар-информе» заявил, что, несмотря на напряженную ситуацию в стране и мире, к проектированию и строительству Соборной мечети Казани приступают в «нужное» время.

«Мы к этому проекту долго шли. Но именно в такое нужное время мы приступаем к строительству данной мечети, когда на страну идет санкционное давление», — подчеркнул спикер.

По словам вице-премьера, во все времена духовность объединяла людей, мечети строились и в более тяжелые времена. А строительство этой мечети будет символизировать стремление к созиданию и возрождению духовности.

«Вопрос <…> давно обсуждался, обращалось множество конфессий, были разные мнения. На основе всех этих обращений Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым принято решение о строительстве мечети в Казани», — отметил Гафаров.

Строительство комплекса Соборной мечети Казани включено в федеральный План основных мероприятий по подготовке и проведению празднования в 2022 году 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Соборную мечеть Казани возведут на территории парка аттракционов «Кырлай».