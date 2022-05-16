Шамиль Агеев: Высокий рейтинг Татарстана обеспечен слаженной работой бизнеса и власти

Высокий рейтинг социально-экономического развития Татарстана среди регионов России обеспечивает слаженная работа исполнительной власти, депутатов и предпринимательского сообщества. Такое мнение корреспонденту «Татар-информа» выразил председатель Торгово-промышленной палаты Татарстана Шамиль Агеев.

«В Татарстане ведется целенаправленная работа как по республиканским, так и по федеральным программам. Идет системная работа по улучшению качества дорог, развитию населенных пунктов. Активно развивается не только Казань, но и Набережные Челны, Нижнекамск, Альметьевск. Результат обеспечивает работа в комплексе органов исполнительной власти, депутатского корпуса и предпринимательского сообщества», – сказал собеседник агентства.

По его словам, решение некоторых вопросов в республике зависит от федерального центра, но Татарстан всегда стремится отстаивать свою позицию. «На мой взгляд, при всех недочетах и недоработках Татарстан занимает достойное место», - подчеркнул Агеев.

Накануне РИА Новости опубликовало исследование, по итогам которого Татарстан занял третье место в рейтинге социально-экономического положения регионов России после Москвы и Санкт-Петербурга. За минувший год республика улучшила свои позиции, поднявшись с 5-го на 3-е место.