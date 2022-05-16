РИА Новости: Татарстан в топ-3 регионов по социально-экономическому положению

Топ рейтинга социально-экономического положения регионов России вновь заняли Москва, Санкт-Петербург и Татарстан. За ними следуют Московская область и Ханты-Мансийский автономный округ — Югра. Об этом свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.

Оно базировалось на таких ключевых показателях регионального развития за 2021 год, как объем производства товаров и услуг, численность занятых в экономике, оборот розничной торговли, доля прибыльных предприятий, смертность населения трудоспособного возраста, уровень безработицы и других.

Кроме того, исследование выявило улучшение социально-экономического положения в целом по стране (ухудшились показатели только у четырех регионов, а выросли у 81).

Регионы топ-10 «с большой долей вероятности и в среднесрочной перспективе сохранят свои позиции или изменят их очень незначительно».

«Являясь лидерами социально-экономического развития, эти регионы обеспечивают половину суммарного ВРП России», — отмечается в сообщении агентства.

К антилидерам, по результатам исследования, отнесли Псковскую область, Кабардино-Балкарию, Чукотский автономный округ, Карачаево-Черкесию, Северную Осетию – Аланию, Ингушетию, Алтай, Тыву, Еврейскую автономную область и Калмыкию.