Самигуллин: Все сертифицированные эксперты по исламским финансам проживают в Татарстане

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Глава Духовного управления мусульман Татарстана Камиль Самигуллин объяснил, почему именно республике важно развивать институт исламских финансов. Об этом муфтий рассказал после завершения оглашения послания Президента РТ Рустама Минниханова Государственному Совету.

«Заявление Президента Татарстана — к месту и вовремя, потому что по всей России всего шесть специалистов, которые имеют сертификацию международной организации AAOIFI, и все они проживают в Татарстане. Поэтому кому, как не нам, где, как не в Татарстане, реализовывать это направление», — заявил Самигуллин.

В ежегодном послании Госсовету Татарстана Рустам Минниханов отметил, что в условиях ограниченного доступа к финансовым ресурсам важным направлением является развитие института исламских финансов, о чем сообщал «Татар-информ».