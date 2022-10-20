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Ру Тат
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Официальная хроника
20 октября 2022  10:30
Елена Рощупкина

Президент РТ: Нужно максимально использовать возможности, которые дают исламские финансы

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В условиях ограниченного доступа к финансовым ресурсам важным направлением является развитие института исламских финансов, сообщил сегодня Президент Татарстана Рустам Минниханов в ежегодном послании Госсовету РТ.

Он напомнил, что в настоящее время на федеральном уровне завершается формирование соответствующей законодательной базы, а Татарстан вошел в число пилотных регионов. 

«Использование новых инструментов расширяет возможности экономики по привлечению финансовых средств. Нужно максимально ими воспользоваться», — поставил задачу руководитель республики.

Оглашение ежегодного послания Президента РТ проходит в Большом концертном зале имени Салиха Сайдашева в Казани. На заседание кроме депутатов Госсовета РТ приглашены руководители министерств и ведомств республики, общественных организаций, представители федеральных органов законодательной и исполнительной власти.

#послание президента рт #исламский банкинг
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