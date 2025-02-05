Самигуллин пообщался с жителями Ютазинского района РТ

Фото: ДУМ РТ

Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин встретился с жителями Ютазинского района республики.

Как сообщает ДУМ РТ, Ютазинский мухтасибат муфтий посетил, чтобы провести выездные приемы населения в отдаленных городах и районах Татарстана, поскольку в резиденцию ДУМ РТ на встречу с Камилем хазратом могут прийти в основном только жители Казани.

В Ютазинском районе в мечети села Ст. Уруссу Муфтий также пообщался с шакирдами медресе «Фәнис» и стал спикером на мероприятии «В дружбе народов – сила России».

В местной мечети Муфтия ждали местные прихожане и актив ютазинских мусульман. Эта мечеть реализует разностороннюю деятельность по воспитанию молодого поколения. Так, во время каникул в ней организуют духовно-оздоровительные курсы для детей, где в игровой форме юные прихожане получают религиозные знания. Наставники обучают детвору основам ислама и нравственности, уделяя также внимание вопросам межкультурного добрососедства и любви к Родине, а также приобщению к многовековой истории татарского народа и культуре предков. Камиля хазрата познакомили с работой мечети и имамами, а затем он рассказал о деятельности ДУМ РТ, в том числе по поддержке бойцов, и прочитал содержательный вагаз о духовных ценностях. Потом участники встречи задали ему интересующие вопросы.

На встрече с шакирдами медресе «Фәнис», которая прошла в стенах учебного заведения в поселке Уруссу, Муфтий Камиль хазрат обратился и к учащимся с наставлениями: приводя примеры из Куръана, Сунны, из жизни Пророка Мухаммада и исламских ученых, он подчеркнул важность приобретения и распространения знаний, пожелав быть полезными умме, своему народу и Родине.

Череду первых встреч завершил вечер под названием «В дружбе народов – сила России», прошедший в медресе «Фәнис». Цель мероприятия – укрепить дружбу и единство между народами. Вечер организован в рамках Года защитника Отечества, объявленного в России и Татарстане, и «Года героев» («Каһарманнар елы»), инициированного муфтиятом Татарстана. На этом мероприятии ютазинцы разных национальностей презентовали свою культуру и традиции.

В Ютазинском мухтасибате сейчас есть 13 мечетей, а также медресе «Фәнис». В каждой мечети трудятся квалифицированные имамы, а на примечетских курсах преподают 8 преподавателей. На дневном отделении медресе «Фәнис» учатся 28 юношей и 67 девушек, на вечернем отделении – 46 человек. Также имеется заочное отделение, где обучается 126 человек.

Имам-мухтасиб Ютазинского района, казый Юго-Восточного региона РТ, директор медресе «Фәнис» Марат хазрат Марданшин является бессменным участником командировок ДУМ РТ в зону СВО, в том числе на линию соприкосновения. Он активно участвует в организации доставки гуманитарных грузов с жизненно важными товарами для солдат и жителей этих регионов. В Ютазинском мухтасибате под руководством имам-мухтасиба организован сбор гуманитарной помощи для солдат.