Муфтий встретился с семьями участников СВО в Ютазинском районе РТ

Фото: ДУМ РТ

Сегодня, в 6-й день месяца ша’бан (5 февраля), в рамках рабочего визита в Ютазинский район РТ Муфтий Камиль хазрат встретился с семьями участников СВО и почтил память погибших бойцов на маджлисе «Коръән ашы», организованном мухтасибатом и местной администрацией.

Как сообщает пресс-служба ДУМ РТ, в Уруссинской гимназии на встречу пришли более 120 человек: родители, родственники, супруги и дети солдат – всего свыше 120 человек. Также среди гостей - все имамы юго-восточного казыята Татарстана и представители православной религии района.

Муфтий Камиль хазрат поблагодарил администрацию района, местный мухтасибат и всех неравнодушных за помощь бойцам СВО. Он также отметил значительный вклад казыя юго-восточного региона, имам-мухтасиба Ютазинского района Марата хазрата Марданшина в поддержку солдат.

Камиль хазрат рассказал о командировках хазратов ДУМ РТ в зону СВО, подчеркнув значимую роль полковых имамов, которые в условиях боевых действий поддерживают солдат в их нелегком служении. Особо он отметил имама юго-восточного казыята РТ Ильдара хазрата Шамсутдинова из Бавлов, который также выполняет свой долг в этих непростых условиях. На встрече обсудили повышение эффективности поддержки семей участников СВО. Близкие бойцов смогли обратиться к Муфтию лично со своими вопросами и пожеланиями.

После встречи состоялся маджлис «Коръән ашы», на котором Камиль хазрат отдельно пообщался с семьями погибших солдат. Сюда пришли их вдовы, родители и дети, также глава района Аяз Шафигуллин, казый юго-восточного региона РТ Марат хазрат Марданшин. Муфтий посвятил чтение аятов Куръана и ду’а памяти бойцов, дал свои наставления в адрес их семей, духовно поддержал и пожелал им терпения и сил пережить потерю близкого человека.

Ютазинский мухтасибат планирует продолжать организацию подобных встреч.