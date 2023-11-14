Самая старшая долгожительница Альметьевска отметила 105-летний юбилей

Фото: пресс-служба Альметьевского района РТ

Труженица, ветеран нефтяной промышленности Нурсина Сулейманова из Альметьевска отметила 105-летний юбилей. Поздравить именинницу пришел замглавы Альметьевского района, представители соцзащиты. Одним из самых приятных сюрпризов в этот день стали поздравительные телеграммы от Президента РФ Владимира Путина и Раиса РТ Рустама Минниханова.

Юбиляр является самой старшей долгожительницей в Альметьевском районе. Всего же в районе на данный момент проживают 10 человек возрастом от 100 лет.

Нурсина Сулейманова стояла у истоков добычи нефти в Татарстане. Имеет множество медалей и благодарностей за доблестный труд. Сегодня именинница — мама, бабушка двух внуков и прабабушка четырех правнуков.

«Нурсина Гилязовна является ярким примером для нас всех!» — отметил глава Альметьевского района Тимур Нагуманов.

Свою трудовую деятельность Нурсина Сулейманова начала в 1942 году, во время войны. Работать тогда приходилось по 12 часов в день — с 7 утра до семи вечера. В сутки выдавали 1 кг 200 г хлеба, хороший паек для того времени. 1 раз в месяц — полкило крупы и немного других продуктов.

Женщина трудилась на буровом производстве. Одно из самых ярких воспоминаний именинницы — это первый фонтан нефти, которой от радости умылась вся бригада. Ведь это именно ее бригада под руководством Гарифа Хамидуллина пробурила первую скважину Шугуровского месторождения, которая стала началом истории татарстанской нефти.

Забота о людях пожилого возраста — один из главных приоритетов в нашей стране. По указу Президента РФ Владимира Путина реализуется федеральный проект «Старшее поколение» национального проекта «Демография». В рамках проекта можно получить медицинскую помощь с учетом возрастных изменений, необходимый уход на дому, реализовать себя после ухода на пенсию по программе «Активное долголетие». Открываются «Университеты третьего возраста», литературные клубы, музыкальные и спортивные секции, помогающие сохранять активность среди граждан зрелого возраста. Активно развивается направление волонтерства.

Ранее Минтруд рассказал, в каких районах живут долгожители Татарстана, о чем сообщал «Татар-информ».